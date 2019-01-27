بالفيديو.. "م البداية" لـ حماقي تقترب من 3 ملايين مشاهدة

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حققت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، أكثر من 2 مليون و900 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، و تم طرحها يوم 24يناير، على القناة الرسمية للشركة المنتجة "نجوم ريكوردز"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو
يذكر أن الفنان محمد حماقي، طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" الخميس الماضي، وضم الألبوم 20 أغنية أبرزها "صور"، "قالوا عنك"، "ليلى"، "لا عتاب ولا حيرة".
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