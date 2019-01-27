الأربعاء المقبل .. نادر أبو الليف يكشف تفاصيل ألبومه الجديد علي "ميجا إف إم"

نادر أبو الليف يحل المطرب نادر أبو الليف،يوم الأربعاء المقبل، ضيفا على برنامج "ألبوم فى 90 ثانية"، الذى تقدمه الإذاعية دنيا صلاح عبد الله على محطة "ميجا إف إم" من الساعة 8 إلى 9 مساء. الساعة 8 إلى 9 مساء. ويتحدث أبو الليف عن أخبار ألبومه الجديد ومسرحية "الشقاوة بتاعتنا" وكواليس أخرى فى مشواره الفنى. يذكر أن برنامج "ألبوم فى 90 ثانية" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 إلى 9 مساء، وتقدمه الإذاعية دنيا صلاح عبد الله على ميجا إف إم، وتستضيف من خلاله عدد من المختصين فى مجال المزيكا والغناء.

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