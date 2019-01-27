- 1/2
- 2/2
احتفلت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعيد ميلاد ابنتها "ريتاج"، حيث نشرت صور من الاحتفال ، وعلقت عليهاكاتبة: "كل سنة وإنتِ طيبة يا قلبي"، وظهرت ابنتها وسط مجموعة من أصدقائها وصديقات والدتها.
يذكر أن "ريتاج" هي الابنة الوحيدة للفنانة إيمان العاصي، من زوجها السابق رجل الأعمال نبيل زانوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ريتاج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.