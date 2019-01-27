بالصور.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ريتاج"

إيمان العاصي

كتب - أحمد أيوب:

احتفلت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعيد ميلاد ابنتها "ريتاج"، حيث نشرت صور من الاحتفال ، وعلقت عليها

كاتبة: "كل سنة وإنتِ طيبة يا قلبي"، وظهرت ابنتها وسط مجموعة من أصدقائها وصديقات والدتها.

يذكر أن "ريتاج" هي الابنة الوحيدة للفنانة إيمان العاصي، من زوجها السابق رجل الأعمال نبيل زانوسي.