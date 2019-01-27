شاهد.. عمرو سعد يستعد لـ حملة فرعون بتدريبات مكثفة بالجيم

عمرو سعد كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من الجيم وكشف من خلالها إستعداته لفيلم"حملة فرعون" من الجيم وكشف من خلالها إستعداته لفيلم"حملة فرعون"،وكتب عليها :" الاستعدادات ⁩دعواتكم". يذكر أن تعاقد سعد مؤخرا بطولة فيلم "تصفية حساب" للمؤلف مصطفى حمدي وإخراج أحمد عبدالباسط.

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