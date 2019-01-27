غدًا.. طلعت زكريا وأسرته في ضيافة عمرو الليثي

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يحل الفنان طلعت زكريا، غدًا الاثنين، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، الذي يعرض على شبكة تليفزيون النهار.
ويستضيف "الليثي" أبناء الفنان الكبير إيمي و عمرو طلعت زكريا، وذلك في تمام العاشرة مساء.
ويتحدث "زكريا" عن بداياته الفنية والصعوبات التي تعرض لها خلال
يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يعرض على شاشة النهار، يوم السبت والأحد والاثنين، في تمام العاشرة مساء.
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