غدًا.. طلعت زكريا وأسرته في ضيافة عمرو الليثي

طلعت زكريا وإيمي

كتب - أحمد أيوب:

يحل الفنان طلعت زكريا، غدًا الاثنين، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، الذي يعرض على شبكة تليفزيون النهار.

ويستضيف "الليثي" أبناء الفنان الكبير إيمي و عمرو طلعت زكريا، وذلك في تمام العاشرة مساء.

ويتحدث "زكريا" عن بداياته الفنية والصعوبات التي تعرض لها خلال

مشواره الفني، كما يتحدث عن علاقته بأبنائه، وجديد أعماله الفنية الفترة القادمة.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يعرض على شاشة النهار، يوم السبت والأحد والاثنين، في تمام العاشرة مساء.