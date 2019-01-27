شيكو كتب - أحمد أيوب: يبدأ الفنان شيكو، تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "اللعبة" نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من معاينة الديكورات واختيار باقي فريق العمل. الانتهاء من معاينة الديكورات واختيار باقي فريق العمل. يذكر أن مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أحمد فتحي، ومن إخراج معتز التوني.

كانت هذه تفاصيل خبر الخميس المقبل.. شيكو يبدأ تصوير مشاهده الأولى في مسلسله الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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