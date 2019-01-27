شاهد.. رانيا يوسف تنتهي من تصوير أحدث أعمالها السينمائية

رانيا يوسف

كتب - أحمد أيوب:

انتهت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الأحد، من تصوير آخر مشاهد فيلمها "دماغ شيطان" الذي يشاركها في بطولتة باسم سمرة، وذلك في منطقة الدقي بالجيزة، ليدخل خلال الأيام المقبلة

الفيلم مراحل ما بعد التصوير.

وستبدأ الشركة المنتجة للعمل "فيلم اوف ايجيت" خلال الأيام المقبلة تنفيذ أغنية دعائية للعمل، حيث لم

يتم تحديد توقيت لطرحه.

يذكر ان فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.