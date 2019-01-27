بالفيديو.. نيكول سابا تستعرض مهارتها في لعب"البولينج"

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تحرص الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركتها متابعيها معظم اللحظات التي تعيشها، وهذه المرة نشرت نيكول مقطع فيديو لها وهي تمارس لعبة "البولينج"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وظهرت فيه أنها تجيد ممارسة هذه اللعبة، وأكدت أنها من أحب الهوايات لها.
يذكر أن نفته مؤكدة أنها حتى الآن لم تستقر بعد على العمل الذي تشارك به في رمضان 2019.
حيث قالت نيكول في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إن ورق المسلسل لم يكتب بعد لذا هي لم
وأشارت الفنانة اللبنانبة إلى أن الفنان عادل إمام لا يستطيع أي شخص رفض دور في عمل من أعماله، لكنها حتى الآن فيما يخص الدراما التليفزيونية لم تستقر على أي عمل تشارك به.
جدير بالذكر أن نيكول سابا شاركت في رمضان 2018 في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" مع تيم حسن، وعرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل "أبواب الشك" الذي لعبت بطولته مع الفنان خالد سليم.
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