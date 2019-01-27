بالصور.. سيلين ديون تظهر في أسبوع الموضة بإطلالة غريبة

كتب - إسراء حسين تواجدت النجمة العالمية سيلين ديون في باريس من أجل متابعة فعاليات أسبوع الموضة في عرض دار Alexandre Vauthier لربيع صيف ، 2019 مرتدية فستانا طويلا من توقيعه يحاكي الجو الباريسيّ، تميز بشقّ جانبيّ عال وأكمام طويلة، ويبلغ ثمن فستانا طويلا من توقيعه يحاكي الجو الباريسيّ، تميز بشقّ جانبيّ عال وأكمام طويلة، ويبلغ ثمنالتصميم حوالي 9,513 دولاراً أمريكى وكانت سيلين برفقة حبيبها الجديد الراقص Pepe Munoz. حيث أنها جامبوست غريب بتوقيع دار Alexandre Vauthier مزينةً رأسها بقبعة يتدلى منها القماش الشبك، ووضعت النظارات الشمسية.

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