تعرف على تفاصيل دويتو محمد رمضان وسعد لمجرد

محمد رمضان وسعد لمجرد

كتب - أحمد أيوب:

ينتظر جمهور الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، تعاونهم الفني المرتقب، الذي كان رمضان اكتفى فقط بالإعلان عن الدويتو دون كشف تفاصيله.

وتكشف الوفد بين السطور التالية تفاصيل دويتو محمد رمضان وسعد لمجردالمرتقب:

الأغنية تحمل اسم "انساي"، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة

المصرية، ومن المقرر طرحها مع مطلع 2019، لكن نظرًا لظروف المطرب المغربي الأخيرة والتحقيق معه في عدة قضايا ثم إطلاق سراحه بعد ذلك، جعل من الصعب تصويرها وطرحها في الوقت المحدد، لذا طرح رمضان أغنيته "مافيا" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

و عبر لمجرد عن إعجابه بأغنية "مافيا" ومن خلال خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، حيث نشر صورة لرمضان من الأغنية وكتب: "مبروك أخي.. عمل رائع".

ورد عليه رمضان سريعًا بنفس الطريقة إذ نشر عبر خاصية القصص القصيرة صورة لما كتبه لمجرد وكتب: "حبيبي يا سعد".

يذكر أن "مافيا" من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندي، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي.