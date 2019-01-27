“درجات” نداء شرارة في الحب مختلفة

اطلقت الفنانة نداء شرارة أغنية جديدة بعنوان “درجات”، حصرياً عبر تطبيق “انغامي” الموسيقي.

الأغنية من كلمات والحان نداء شرارة وتوزيع جان ماري رياشي الذي يتابع جميع اعمالها الفنية منذ بدايتها بعد فوزها في برنامج “ذا فويس”.

وفي مدة ثلاث دقائق ونصف، ترجمت نداء احاسيسها ومشاعرها بموضوع رومنسي هادئ حيث تكلمت عن العشاق بعد الفراق وتصرفهما مع بعضهما.

ويقول مطلع الاغنية “وأهي كلها درجات ونسب من غير حسابات فيها الليقلبو عايش وفيها اللي قلبو مات.. الدنيا دي درجات.. دا ساب ايدها عادي.. سابته من دون اثبات. ”

نذكر ان نداء تعمل على بعض اغاني السيدة سميرة توفيق حيث من المتوقع ان تصدر الاغاني برؤية جديدة.

وفي الوقت نفسه تضع نداء اللمسات النهائية على ألبوم يناقش فقط قضايا اجتماعية وكتبت منه حتى الأن اربع اغنيات تعالج من خلالها قضايا مهمة منها: زواج القاصرات، الايتام، انا الطفل، اطفال الشوارع، السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة.

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