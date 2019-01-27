خاص- حوار موسيقي بين نوال الزغبي وأحلام

Jan 27, 2019
لفتنا في الساعات الماضية تداول جمهور النجمة الاماراتية احلام، على مواقع التواصل الاجتماعي، لحوار موسيقي بين احلام والنجمة اللبنانية نوال الزغبي.
واختار الجمهور ان يجمع اغنية “ملهوفة لصوتك” للنجمة احلام وأغنية “سمعني صوتك” للذهبية نوال الزغبي بحوار موسيقي مميز جداً حيث تبدأ نوال بالقول : ليش انت رافض نكون احباب /واضمايدي في ايديك وما تخليني/طلبتك بس عشاني/تحبني حيل وتهواني/قولها سمعني صوتك الحنون/
لترد احلام: كلمني رجيتك/رد طمني عليك/رد كلمني رد طمني عليك/آه لو تدري يا ليتك/وش كثرشوقي لك/
هذه المبادرة الإيجابية من قبل جمهور احلام لاقت اعجاب المتابعين الذين علقوا بكلمات المديح، على أمل ان تنسحب هذه الاجواء المميزة على كل الجمهور الذي يخوض معارك على مواقع التواصل بمجرد إبداء أي شخص رأي مخالف لرأيه او إعطاء أية ملاحظة او نقد يخص نجمهم.
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