"بنات الملاكمة".. دراما خليجيّة هي الأولى من نوعها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ الجمهور العربي والخليجي بشكلٍ خاصٍ لمشاهدة تجربة جديدة من نوعها، إذْ أنهى المخرج الشاب سمير عارف تصوير مسلسل يحمل اسم "بنات الملاكمة"، يروي المسلسل قصة شاباتٍ خليجياتٍ وتجربتهن الصعبة بالحياة، وكيف يواجهنَ مشاكلهن ويقمنَ بحلّها.

ويتميّز هذا العمل بأنه يضمُّ الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا، سواءً النجوم أمام الكاميرا أو خلفها، كما استعان صُنّاع العمل بعدد من نجمات السوشال ميديا لخوض بطولة المسلسل.

ويعتبرُ المسلسل أولى تجارب الكاتبة الشابة أفنان القاسمي في الدراما، حيث تمّ تصويره بين أبو ظبي والرياض، وشارك في بطولته كلٌّ من؛ ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، عنود السعود، عبير سندر، نورة عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، زارا البلوشي.

ويندرجُ العملُ في إطار التعاون المستمر بين شركة "3 للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي" تحت مظلة "Studios MBC" وtwofour54 أبوظبي، ومن المقرّر عرضه في شهر فبراير المُقبل.

وتنوّعت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا العمل الذي يُعتبر الأول من نوعه، ففي الوقت الذي رحّبت شريحةٌ واسعةٌ من الجمهور بالفكرة، رفض آخرون هذه النوعية من الأعمال متوقعين أن تضمَّ في تفاصيلها العديد من المواضيع المثيرة للجدل.