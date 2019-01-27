كيت بيكنسيل تدخُل المستشفى.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقِلَت الممثلة البريطانية كيت بيكنسيل، إلى المستشفى إثر تعرضها لتمزق بكيس المبيض، حيث شاركت كيت صوراً لنفسها على إنستغرام أثناء استلقائها على السرير في المستشفى صباح اليوم الأحد، موضحة أنها خضعت للعلاج بجهاز التنقيط بالمورفين.

وشوهدت كيت 45 عاماً، في إحدى الصور وهي تضع أنابيب تنفس وتبدو موجوعة إلى حد كبير، كما ظهرت في صورة أخرى وهي مستلقية على أحد جانبيها في السرير.

وأرفقت كيت مع الصورة تعليقاً يقول "اتضح أن حدوث تمزق بكيس المبيض أمر موجع بالفعل والمورفين يجعلني أبكي وأنا ممتنة للغاية لكل من قدَّم لي الرعاية".

وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين على تلك الصور التي نشرتها كيت على إنستغرام، حيث بادر محبوها للتعبير عن خالص تمنياتهم لها بالشفاء العاجل.