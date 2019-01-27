ميغان ماركل جعلت الأمير هاري أكثر ميلاً للغضب والانعزال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف خبير متخصص في شؤون العائلة الملكية البريطانية عن أن ميغان ماركل نجحت بالفعل في "تغيير" الطبيعة الشخصية لزوجها الأمير هاري، إذ جعلته أكثر ميلاً للانفعال والغضب والانعزال منذ زواجهما في مايو الماضي.

وأشار هذا الخبير وهو المراسل والمحرر الملكي البارز، دنكان لاكرومب، إلى أن الزوجين تجاهلا الصحافة ووسائل الإعلام خلال رحلتهما الملكية التي قاما بها العام الماضي لكل من أستراليا، فيجي، تونغا ونيوزيلندا.

وأضاف دانكان في تصريحات أدلى بها بهذا الخصوص لمجلة نيويورك بوست "بدأ يلاحظ المرافقون المقربون من هاري أنه بات أكثر ميلاً للانفعال، الغضب والانعزال، وهو لم يكن كذلك من قبل، فقد كان صاحب شخصية بسيطة وكان ينظر إلى نفسه على أنه شخص عادي عالق في العالم الملكي ولم يكن يأخذ نفسه على محمل الجد، لكن شخصيته تغيرت الآن وبات العكس".