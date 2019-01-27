قدم الفنانان أحمد السعدني وعمر مصطفى متولي التهنئة للفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها وهما الصديقان المقربان لها. ونشرت مي مجموعة من الصور التي تجمعها بهما عبر "أنستغرام" . مي تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسه" للعرض في رمضان القادم مع الفنانة سوسن بدر. الجدير بالذكر أن آخر عمل لمي مسلسل "رسايل" الذي عرض في رمضان الماضي التي شاركها البطولة فيه خالد سليم. قد يهمك أيضاً : 2018 مي عز الدين وبيومي فؤاد يحصدان جوائز الدير جيست مي عز الدين تهنئ زينة وتامر حسني على فيلم "حمزة"

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني وعمر متولي يهنئان مي عز الدين بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.