شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أشرف عبد الباقى يعرض مسرحية "كلها غلط" فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أشرف عبد الباقى عن انطلاق عرض مسرحية "كلها غلط" -الذى يشرف عبد الباقى على تدريب أبطالها الشباب ويخرجها- اليوم الأحد على مسرح بيرم التونسى بمدينة الإسكندرية حيث وصل فريق عمل المسرحية أمس إلى المدينة الساحلية استعدادًا لبدء العرض.

ومن المقرر أن تعرض نفس المسرحية على مسرحها الرئيسى بنجيب الريحانى بوسط القاهرة، بحيث يعرضها بفريقى تمثيل، فريق سيكمل العرض بالقاهرة والذى افتتحه فى الأول من نوفمبر الماضى، وفريق سيكون متواجدًا بالإسكندرية بمسرح بيرم التونسى لعرض نفس المسرحية.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayerوHenry shields.