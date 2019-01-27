شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد محمد الفايد.. 3 أفلام تناولت قصة حب نجله دودى مع ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأمبراطور المصرى وأحد أثرياء العالم محمد الفايد بعيد ميلاده بعدما تخطى عقبات وتحديات كثيرة حتى صار مليارديرًا.

محمد الفايد الذى دومًا ما اعتاد على إثارة الجدل ولم ينس إلى الآن ثأر ابنه ممن قتلوه ليؤكد فى كل حواراته الصحفية أن أن الأمير فيليب هو من دبر مؤامرة قتل ابنه دودى بصحبة الأميرة ديانا ونتعرض فى عيد ميلاده إلى أبرز ثلاثة أفلام تناولت قصة حب ابنه مع أميرة القلوب.

محمد الفايد وبجانبه دودى وديانا

1-Diana

فيلم من إنتاج عام 2013، لعبت فيه دور البطولة النجمة ناعومي واتس التي لعبت دور ديانا في عمل من إخراج أوليفر هرشبيجل.

يرصد العمل حياة الأميرة بعد طلاقها من الأمير تشارلز، ويصف الفيلم علاقتها بجراح قلب معروف، كما يتطرق لعلاقتها بدودي الفايد حتى الحادث المأساوي الذى أودى بحياتها.





ناعومى واتس وديانا

2/ Diana: Last Days of a Princess

يعتبر واحدًا من أشهر الأفلام بعدما أنتج عام 2007، حيث يرصد من خلال اللقاءات والتسجيلات الأيام الأخيرة في حياة أميرة القلوب، وجسدت دورها في الفيلم الممثلة جينيفيف أورايلى.





3/ The Murder of Princess Diana

بنفس العام 2007 تم طرحه وتدور أحداثه حول صحفية أمريكية تدعى جنيفر موريسون، تبحث وراء حادث السيارة المأساوي، الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ودودي الفايد، وسائقهما في نفق بباريس، وجسدت دور الأميرة ديانا ناتالي بروكر، ومن إخراج جون ستريكلاند.



