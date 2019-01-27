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شكرا لقرائتكم خبر عن "أخيرًا ظهرت".. أديل وزوجها يحضران حفل إلتون فى لوس أنجلوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية أديل بأنها تظهر نادرًا فى الأماكن العامة وترصد إطلالاتها عدسات مصورى "الباباراتزي"، إلا أن المصورين استطاعوا أمس أن يسجلوا لحظات خروج النجمة الشهيرة البالغة من العمر 30 عامًا مع زوجها سيمون كونيكى من حفل المغنى الأسطورى وأيقونة الموسيقى إلتون جون ليلة أمس الجمعة فى مركز ستابلز فى لوس أنجلوس.
ظهرت أديل مرتدية فستانا طويلا متداخل الألوان وبتصميم مميز، واختارت أديل ان تكون تصفيفة شعرها بسيطة وهو ما أظهر جمال وجاذبية وجهها .
يذكر أن أديل قدمت عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها "hello" و"someone like you" و"my love send"، وغيرهم .
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