محمد سعد ينتهي من "محمد حسين" نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

ينتهي الفنان محمد سعد من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "محمد حسين" نهاية الأسبوع المقبل.

ويستكمل فريق العمل حاليًا، تصوير المشاهد بأحد فنادق الرماية في الهرم اليوم الأحد، وتجمع المشاهد بينه وبين فريال يوسف وسمير صبري وعدد من النجوم.

ويجسد محمد سعد شخصية سائق تاكسي، يعمل في أحد الفنادق الكبرى ويتورط مع المافيا بسبب لوحة مرسومة.

فيلم "محمد حسين"، من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد، ومي سليم، فريال يوسف، وسمير صبري.