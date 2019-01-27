طلعت زكريا وأسرته في ضيافة عمرو الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان طلعت زكريا، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، الذي يعرض على شبكة تليفزيون النهار، مساء أمس الإثنين.

كما يستضيف "الليثي" أبناء الفنان الكبير إيمي و عمرو طلعت زكريا، وذلك في تمام العاشرة مساء.

ويتحدث "زكريا" عن بداياته الفنية والصعوبات التي تعرض لها خلال مشواره الفني، كما يتحدث عن علاقته بأبنائه، وجديد أعماله الفنية الفترة القادمة.

برنامج "واحد من الناس" يعرض على شاشة النهار، يوم السبت والأحد والإثنين، في تمام العاشرة مساء.