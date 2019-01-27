شيكو يدخل "اللعبة" الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان شيكو، في تصريح لمصراوي، إنه يبدأ تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "اللعبة" نهاية الأسبوع الجاري.
ويبدأ مخرج العمل معتز التوني، تصوير أولى مشاهد المسلسل الخميس المقبل، بعد الانتهاء من معاينة الديكورات واختيار باقي الممثلين.
مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أحمد فتحي، ومن إخراج معتز التوني.
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