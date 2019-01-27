الليلة.. عرض مسرحية "جريما في المعادي" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، لعرض مسرحيته الجديدة "جريما في المعادي" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، مساء الليلة. المسرحية تعرض لأول مرة خارج القاهرة، وتستمر حتى 8 فبراير القادم، بمشاركة نجوم العرض. مسرحية "جريما في المعادي" بطولة النجم أشرف عبدالباقي، ومجموعة من الوجوه الجديدة، وهي من تأليف وإخراج أشرف عبدالباقي.

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