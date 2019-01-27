كتب - إسراء حسين تستعد الفنانة ​ليال عبود​ تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "يا عنب يا مشمش" في منطقة "كورنيش النهر" في بيروت الأغنية كلمات فادي مرجان ألحان وتوزيع علي حسون وإخراج أحمد المنجد. ألحان وتوزيع علي حسون وإخراج أحمد المنجد. الجدير ذكره أن آخر أعمال عبود أغنيه المجانين التي جمعتها بالفنان السوري علي الديك و التي كتبتها الشاعرة حياة أسبر، ولحّنها فضل سليمان، ومن توزيع الموسيقي لـ روجيه أبي عقل، وتم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب وإخراج أحمد المنجد .

كانت هذه تفاصيل خبر ليال عبود تستعد لتصوير أحدث كليباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.