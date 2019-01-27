الليلة.. مركز الهناجر للفنون يقدم مسرحية أيام صفراء

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كتبت - إيمان العوضي :
يستضيف مركز الهناجر للفنون الليلة، العرض المسرحي "أيام صفرا"، بالتعاون مع بروهلفتسيا القاهرة، والذي يستمر حتي يوم 12 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساء.الطمبارى، عابد عنانى، سارة عاشور، بالإضافة لمجموعة من الراقصين وهم أدهم شكر، إنجي مراد، إيمان زهران، سارة إسماعيل، مارينا فيكتور، محمود أبو غيدة،
إعداد درامي عمر توفيق، ديكور فادى فوكيه، موسيقي باهر جمال، وإخراج أشرف سند.
يذكر أن "أيام صفراء" مأخوذ عن نص الكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش بين عامي 2005 و 2006، يتناول الاختلافات العرقية والفكرية بين أشخاص من نفس العائلة في وقت الحرب.
يستضيف مركز الهناجر للفنون الليلة، العرض المسرحي "أيام صفرا"، بالتعاون مع بروهلفتسيا القاهرة، والذي يستمر حتي يوم 12 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساء.
يشار إلي أن العرض بطولة رباب طارق، رامى
يذكر أن "أيام صفراء" مأخوذ عن نص الكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش بين عامي 2005 و 2006، يتناول الاختلافات العرقية والفكرية بين أشخاص من نفس العائلة في وقت الحرب.
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