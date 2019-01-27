شاهد.. محمد رشاد يستعيد ذكرياته مع آيتن عامر في أبلة فاهيتا

محمد رشاد وأيتن عامر وأبلة فاهيتا

كتبت - إيمان العوضي:

استعاد المطرب محمد رشاد ذكرياته مع العروسة الشهيرة "أبلة فاهيتا"، من خلال صورة تجمعه بها وبالفنانة آيتن عامر نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق رشاد على الصورة، قائلًا: "من الدوبليكس مع الأبلة فاهيتا وصديقتي آيتن عامر.. من حلاوة الحلقة بحس كأنها إمبارح"، والصورة أُخذت من الحلقة التي حل ضيفًا عليها ببرنامج "أبلة فاهيتا" قبل أعوام.



يذكر أن محمد رشاد تصدر مؤخرًا تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، هو والإعلامية مي حلمي بعد إعادة نشر صور حفل زفافهم التي أُخذت قبل إلغائه بساعات، بما يوحي لمتابعيهم بأن الأمور بينهم صارت على ما يرام وعادت علاقتهم كما كانت.