هيفاء وهبي على العشاء مع السفير الروسي في باريس.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل عشاء على شرف السفير الروسي في فرنسا، بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس الدار، حيث تتواجد الفنانة اللبنانية في فرنسا، للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
هيفاء نشرت صوراً من أجواء حفل العشاء الفاخر، ظهرت فيها متألقة بفستان أسود ذو شق مثير لأعلى الفخذ، وكتبت معلقة عليها: «كان من دواعي سروري أن أحضر عشاء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دار أزياء «Yanina Couture»، وفي ضيافة فخامة سفير روسيا في فرنسا السيد والسيدة أليكسي ميشكوف، وصديقتي العزيزة يوليا يانينا مؤسسة دار يانينا للأزياء».
من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، في الوقت الذي اطلقت فيه مؤخراً كليب جديد لأغنية «اجمدي» من ألبومها الأخير «حوا» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري
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