خالد الجندي يطالب بمنع عرض فيلم «الضيف» لإبراهيم عيسى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الداعية الإسلامي الدكتور خالد الجندي، هجومًا حادًا على فيلم «الضيف»، والمعروض خلال الوقت الحالي في دور العرض المصرية وبعض البلدان العربية.

خالد الجندي، اتهم صناع الفيلم خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع عبر فضائية dmc، بأنهم يحرفون القرآن الكريم، قائلًا: «لو مسكت سبحة وعديت أخطاء الفيلم في القرآن الكريم مش هتعرف تعدها، ده غير الأخطاء في المعلومات».

وأضاف: «لأن القرآن عندنا يتيم ملوش أب، محدش سأل، لو كنت صاحب قرار كنت حولت الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق، ده تحريف لكتاب الله».

وتابع: «المفروض النسخ تتسحب من السينمات ويعدلوا الآيات القرآنية وتنزل تاني».

واستنكر صمت المؤسسات الدينية على الأخطاء الواردة في الفيلم قائلًا: «لم تهتز شعرة في أي مؤسسة دينية عندنا لهذا التحريف، لا شفت الأزهر زعل على الآيات التي تنطق غلط وهتتسجل كده في دماغ الناس، ولا الأوقاف، ولا مجمع البحوث الإسلامية، ولا دار الإفتاء، ولا كإن القرآن مش تبعهم، إحنا بنسأل محدش أتحرك ليه».

يذكر أن فيلم «الضيف»، من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري. وكان الشيخ الجندي قد شاهده في السينما الأسبوع الماضي رفقة عدد من المشايخ.