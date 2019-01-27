أسماء الأسد تجري عملية جراحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، عملية جراحية في الثدي، ضمن برنامجها للعلاج من السرطان.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فإن وكالة الأنباء السورية “سانا”، ذكرت أن العملية التي أجرتها أسماء الأسد بالمسشفى العسكري بدمشق قد تكللت بالنجاح، وأن رئاسة الجمهورية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.

صحفة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ذكرت أن أسماء الأسد خضعت لعملية جراحية في الثدي بالمسشفى العسكري في دمشق وأن العملية تكللت بالنجاح.

وأضافت: “كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان، السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمسشفى العسكري بدمشق تكللت بالنجاح.

وأعلن عن إصابة أسماء بسرطان الثدي في أغسطس الماضي، حيث نقلت وكالة “سانا” تغريدة من حساب رئاسة الجمهورية على “تويتر” قالت فيه: “بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا”.

وأسماء الأسد، أم لثلاثة أبناء والدها طبيب القلب في بريطانيا فواز الأخرس، ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.