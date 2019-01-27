نيكولاس مادورو يراقص زوجته ويدق على الطبلة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أراد أن يرد على كل ما يجري حوله خلال الأحداث الأخيرة التي تطالبه بالرحيل عن رئاسة بلاده، ولكن رده كان بطريقة خاصة.

الرئيس الفنزويلي مادورو شوهد وهو يراقص زوجته سيليا فلوريس، على إيقاع “البنقز” وسط أنصاره خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الشباب في العاصمة كاراكاس.

ووفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم” فقد شوهد نيكولاس مادورو أيضا وهو يدق بحماس على “البنقز”، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب، تشبه الطبلة.

الحاضرون حملوا صورا وتماثيل لمادورو، معربين عن تأيدهم له بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد.

كانت واشنطن وعدد من دول أمريكا اللاتينية اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا، بعد أن أعلن هو قبل ذلك نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان قد تسبب في غضب عدد كبير من الفنزويليين؛ وذلك بعد ظهوره في أحد المطاعم بمدينة إسطنبول التركية، وهو يتناول شريحة لحم باهظة الثمن، أعدها الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، والذي حقق شهرة عالمية بحركة “رشة الملح”.