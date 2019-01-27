محمد السبكي يعود لمهنته القديمة في المغرب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المنتج المصري محمد السبكي جمهوره بمقطع فيديو طريف من كواليس تصوير فيلمه الجديد “حملة فرعون”، والذي يتم تصويره حاليا في المغرب.

السبكي ظهر في مقطع الفيديو، داخل أحد محلات الجزارة بالمغرب، وهو يمسك السكين ويقطع اللحم ويشفيها من العظم بحرفية شديدة، حيث أنها كانت مهنته القديمة قبل الإنتاج.

المنتج المصري أرفق الفيديو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “بالمغرب اثناء التحضير للفيلم #حملة_فرعون”.

يذكر أن محمد السبكي كان يعمل بمهنة الجزارة التي تعتبر مهنة عائلته كلها، وذلك قبل أن يتجه هو وشقيقه أحمد لإنشاء شركة إنتاج سينمائي منذ أكثر من 30 سنة، واستمرا في الإنتاج حتى بعد أحداث ثورة 25 يناير، في ظل انسحاب الكثير من المنتجين من الساحة.

وفيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، في أول تعاون له مع المنتج محمد السبكي.

ويُجسِّد بطل الفيلم عمرو سعد دور “يحيى فرعون” أحد الأبطال الشعبيين، ويظهر بشكل مختلف عما ظهر به من قبل، وهو الأمر الذي أجبره على الظهور الفترات الأخيرة بلوكات مختلفة من تسريحة شعر وأشياء أخرى.