كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجها عمرو يوسف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد «علا» شقيقة زوجها، النجم المصري عمرو يوسف، وحرصت على تهنئتها بصورة وتعليق، عكسا قوة علاقة الصداقة التي تجمعهما.

كندة نشرت صورة عفوية تجمعها بعلا، وكتبت معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد علوشي، شقيقتي، وأفضل صديقة، وأفضل راقصة، أتمنى لك كل السعادة في العالم»، حيث هنأ فانز ومتابعو الفنانة السورية، شقيقة النجم المصري بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «حياة» نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر.