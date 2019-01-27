ريشي كابور يتحدث عن مرضه لأول مرة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

خلال الأشهر القليلة الماضية، كان الفنان الهندي الكبير ريشي كابور في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج من مرض مجهول لم يصرح به، حيث وجد تجاوبا كبيرا من جمهوره.

مع إصرار كابور وأفراد الأسرة وبخاصة زوجته الممثلة نيتو كابور التي تقيم أيضا في الولايات المتحدة معه، والتي لا تدخر جهدًا في طمأنة متابعيه على السوشيال ميديا من خلال مشاركة الصور، على عدم التحدث بشأن حقيقة مرضه، ظهرت تقارير تشير لإصابته بمرض السرطان، ولكن بعد عدة أشهر، تحدث ريشي عن مرضه خلال مقابلة صحفية مع موقع مع “بوليوود هانجاما”.

وقال: “إن علاجي مستمر، على أمل أن أتعافى قريبًا وإن شاء الله سأعود.هذا الإجراء طويل وممتد، ويحتاج المرء إلى صبر هائل ليس للأسف واحد من أخلاقي”.

وتحدث أيضًا عن إبقاء حياته المهنية معلقة حاليًا، وأضاف كابور: “الحمد لله، أنا لا أفكر في الأفلام بعد الآن، أريد فقط أن أكون فارغًا وأنعش نفسي بعقل أكثر استرخاءًا. هذا الفاصل يجب أن يكون علاجيًا بالنسبة لي”.

كما ذكرت البوابة الإلكترونية أنه إذا سار العلاج بشكل جيد، سيعود الممثل الأسطوري إلى مومباي في شهر أبريل من هذا العام.

في وقت سابق، بمناسبة رأس السنة الجديدة عام 2019، شاركت نيتو على صفحتها في Instagram ومشاركة صورة مع جميع أفراد العائلة.