ملامح النجمة التركية فرح زينب عبدالله لم تتغير منذ نعومة أظافرها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة التركية فرح زينب عبدالله الشهيرة بـ«إيلين» صندوق ذكرياتها، وفاجأت محبيها بنشر صورة طريفة من طفولتها.

الصورة ظهرت فيها فرح في السادسة من عمرها، حيث أكد أغلب محبي النجمة التركية أنها مازالت محتفظة بقدر كبير من ملامح طفولتها، وهو ما اعتبره فانز نجمة «على مر الزمان» دليلاً على جمالها الطبيعي، وعدم لجوء فرح لعمليات تجميلية تغير من شكلها.

من ناحية أخرى، احتفلت فرح مؤخراً بإطلاق فيلمها الجديد «شامبيون» أو «البطل»، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي أكين كوش، وقد حرص عدد كبير من نجوم الدراما التركية على حضور حفل الافتتاح، وأبرزهم، كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» الذي سبق وشاركته فرح بطولة مسلسل «ليث ونورا»، أنجين كيوريك الشهير بـ«كريم» الذي شارك الفنانة التركبة بطولة فيلم «مسألة صغيرة في أيلول».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جوليزار» آخر عمل درامي لفرح زينب عبدالله على الشاشة، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بيرك جانكات.