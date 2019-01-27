عامر خان يطلق فيلم قصير في ذكرى العيد الوطني للهند

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تم بث أحدث المشاريع الانتاجيه للممثل والمنتج عامر خان Rubaru Roshni على شاشة التليفزيون الوطني بسبع لغات مختلفة يوم 26 يناير 2019 وهو يوافق الاحتفال بالعيد الوطني.

وبمجرد تصوير الفيلم، أشادت وسائل التواصل الاجتماعي بالفيلم، وقالت كيف أن الفيلم مؤثر بعمق ويرسل رسالة قوية.

وفي الوقت الذي أشادت فيه الممثلة سوارا بهاسكار بالفيلم باعتباره “الفيلم الأكثر قوة ورقيا”، فقد كتب أحد معجبي عامر خان: “بعد مشاهدة #RubaruRoshni اليوم، فهمت أن لا شيء أكبر من الغفران في هذا العالم. وأود بالتأكيد القيام بمحاولة لتشرب فن الغفران في حياتي. شكرا لك @aamir_khan لدعم هذا الفيلم “.

بعد فترة وجيزة من بث الفيلم على شاشة التليفزيون، استطاع الهاشتاج #RubaruRoshni تحقيق تريند على تويتر حيث أمطر متابعو ونشطاء السوشيال ميديا أكوام من المدح والثناء على الفيلم ومنتجه عامر خان.

قبل بث الفيلم القصير مباشره، شارك عامر خان على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي رسالة تضمنت تهنئة صادقة لاتباعه بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال والعيد الوطني.

وفي السينما، شوهد عامر خان بآخر أعماله في فيلم “بلطجية هندوستان” للمخرج اشاريا كريشنا، وشارك في بطولته أميتاب باتشان، كاترينا كايف، ورغم تلك الأسماء الكبيرة فشل الفيلم في تحقيق نتائج جيدة في شباك التذاكر.