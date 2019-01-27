حفل توزيع جوائز ساويرس بحضور فني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت مؤسسة ساويرس الثقافية بتوزيع جوائز ساويرس الثقافية، مساء الجمعة 25 يناير، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ14 لعام 2019، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى.وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وجاء فوز روايتى “مسك التل” لسحر الموجي، و”المولودة” للكاتبة نادية كامل (مناصفة) بجائزة أفضل رواية فرع كبار الكتاب، فى الدورة الـ14لعام 2019، والتى تقدر قيمتها بـ 150 ألف جنيه مصري.

وتشكلت لجنة الجائزة من الدكتورة رانيا فتحى، الدكتور محمد بدوى، الدكتور محمد بريرى، والدكتورة هالة كمال، الدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة أفضل عمل روائى وأفضل مجموعة قصصية.

وحضر الحفل عدد من نجمات الفن، وهن الفنانة ليلى علوي، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة شيرين رضا.