بسمة بطلة ساحرة في حفل توزيع جوائز ساويرس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية بسمة حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورته الـ 14، والذي حضره عدد كبير من النجوم.

بسمة شاركت محبيها في عدد من الصور لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت بلوك مميز، حيث اختارت فستان أسود أقرب للبالطو أنيق، بينما وضعت غطاء على ذراعيها من نفس اللون.

الفنانة المصرية اختارت مجوهرات لامعة أعطت لطلتها بريقا مميزا، ومنحها الماكياج جمال من نوع خاص، بينما لام عليها الجمهور بسبب تسريحة شعرها، حيث أنها جمعت شعرها للوراء.

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه الشديد بطلتها، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها.

الحفل حضره أيضا عدد من الفنانين ومنهم ليلي علوي، يسرا، شيرين رضا، ,اقيم الحفل في دار الأوبرا، وكرم عدد من كتاب الرواية والأدباء بجوائز مالية.

الفنانة بسمة تشهد حالة من النشاط الفني بعد أن ابتعدت عن مصر لأعوام بسبب تواجدها في الخارج مع زوجها عمرو حمزاوي، وحقق النجاح العام الماضي من خلال دورها في مسلسل «اختفاء»، مع الفنانة يسرا والفنان هشام سليم.