نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم «الآخر» بصورة قديمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعادت الفنانة المصرية نبيلة عبيد مع جمهورها بعض ذكرياتها مع فيلم «الآخر»، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نبيلة علقت على الصورة وكتبت: «نجوم فيلم الآخر مع الأستاذ يوسف شاهين من مهرجان كان السينمائي الدولي مايو عام 1999»، وظهر في الصورة الفنان هاني سلامة والفنانة المعتزلة حنان ترك ولبلبة والمخرج الراحل يوسف شاهين.

جمهور الفنانة المصرية تشارك معها بعض الذكريات عن هذا الفيلم، وعبر الجمهور عن عشقه لدور الفنانة نبيلة عبيد في الفيلم وعن تقديره لفنها.

فيلم «الآخر»، تم إنتاجه عام 1999، ومن بطولة محمود حميدة، حنان ترك، هاني سلامة، عزت أبو عوف، لبلبة، حسن عبدالحميد وماهر عصام.

الفيلم يحكي عن قصة شاب «آدم»، أمه أمريكية وقع في غرام فتاة تعمل صحفية اسمها «حنان»، وتعارض والدته هذا الزواج، ويبدا الصراع وينتهي بموت بطلي الفيلم آدم وحنان.

نبيلة عبيد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 74، مع عدد من نجوم الفن ومن بينهم دلال عبدالعزيز، دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم.