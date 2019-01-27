عمر متولي يسخر من مي عز الدين بسبب هذه الصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري عمر متولي جمهوره في صورة جديدة له مع الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

عمر علق على الصورة التي نشرها وكتب: «أغنية وهاشتاج بحب أصحابي كل دا حلو لكن نخبي على الجمهور انك وقفتي على الكنبة عشان فرق الطول بينا رهييييب دا اللي لا يمكن أسمح به أبدا».

جمهور الفنان الشاب شاركه في طرفته، وخاصة أن مي عز الدين ظهرت في الصورة في نفس طوله، وجاءت أغلب التعليقات تطالبه بنشر صورة لهما معا وهي واقفة على الارض.

عمر متولي هو ابن الفنان الراحل مصطفى متولي، وذاع صيته من خلال «مسرح مصر»، ثم شارك الفنانة مي عز الدين مسلسل «دلع البنات»، ونجح من خلال تقديم شخصية «طاعون».

مي عز الدين تستعد لدخول السباق الرمضاني من خلال مسلسل «البرنسيسة بيسة»، والذي تعود من خلاله للتعاون مع المحرج أكرم فريد، والذي سبق وتعاونت معه في فيلم «عمر وسلمى،أيظن».

الفنانة المصرية نافست من خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «رسايل»، مع الفنان خالد سليم، وظهرت مي به بالحجاب، وحققت نجاحا كبيرا.