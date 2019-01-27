أحمد جمال يكشف عن خدعة خطيبته له في بداية تعارفهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد جمال، نجم برنامج Arab Idol، عن بداية تعارفه على خطيبته الإعلامية السعودية ديانا الخميس.

أحمد جمال، قال خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc: «ديانا في البداية سألتها إن كانت مخطوبة أم لا، وهو الأمر الذي ردت عليه بالإيجاب أي أنها مخطوبة».

وأضاف: «اكتشفت أن ذلك لم يكن صحيحًا ولكنها تلجأ لهذه الحيلة حتى تتجنب المعاكسات».

وأوضح أن خطيبته ولدت لأب سعودي وأم أردنية، وأنه التقى بها مصادفة في دبي، أثناء إجراء مقابلة إذاعية معه في إحدى المحطات الإذاعية، التي كانت تعمل مذيعة بها في هذا التوقيت.

الفنان الشاب، أكد أن أغنيته الجديدة «توكلت على الله»، والتي أطلقها بالتزامن مع الإعلان عن خطوبته لا علاقة لها بالخطوبة، مشيرًا إلى أن نزول الأغنية بالتزامن مع خطوبته كان «مجرد صدفة».

أحمد جمال كشف عن مكان إقامته هو وخطيبته بعد الزواج، قائلًا: «ستقيم معي في مصر وستعمل في مجال بعيد تمامًا عن الإعلام».

وكان احمد جمال، قد أعلن عن خطوبته على ديانا، وذلك بعد إعلانه عن وجود قصة حب في حياته قبلها بشهور.