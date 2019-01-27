داليدا خليل تستعد لـ«أسود» بالشعر الأحمر.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على «لوك» جديد، حيث غيرت لون شعرها، وذلك استعداداً لشخصية «كارين» التي تجسدها في مسلسلها الجديد «أسود».
داليدا استعرضت طلّتها الجديدة بصورة نشرتها، ظهرت فيها وقد غيرت لون شعرها إلى الأحمر، وكتبت معلقة عليها: «وهيدي كارين ... هيك رح تشوفوني بمسلسل أسود - رمضان ٢٠١٩»، واللافت أن أغلب فانز الفنانة اللبنانية اعربوا عن اعجابهم بطلّتها الجديدة، مؤكدين أن اللون الأحمر ناسب بشرتها بشكل كبير، متمنيين لداليدا النجاح والتوفيق بمسلسلها الجديد.
يُذكر أن مسلسل «أسود» من تأليف كلوديا مرشيليان ومن اخراج سمير حبشي، ويشارك داليدا بطولته كلاً من باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود، وغيرهم.
من ناحية أخرى، احتفلت داليدا خليل مؤخراً بطرح فيلمها الجديد «المهراجا» الذي تشارك في بطولته أمام زياد برجي، جوليا قصار، عباس جعفر، دانا حلبي، والعمل من تأليف رافي وهبي، وغيرهم، والفيلم من وإخراج فادي حداد.
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