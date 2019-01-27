مقاطع فيديو تُدخل رانيا يوسف المحاكم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت الفنانة المصرية رانيا يوسف، ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بنشر فيديوهات إباحية ونسبها إليها، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات ضد مروجها.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ«يوتيوب» يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنها في عرضها.

وكانت رانيا يوسف، قد هددت مؤخرًا باللجوء إلى القانون في حالة نشر أي صور أو أخبار تسيء إليها.

من ناحية أخرى تشارك رانيا يوسف، في بطولة مسلسل “ملايكة ابليس” والمقرر عرضه في رمضان ويشاركها البطولة غادة عادل​، و​إيمان العاصي،​ و​سلوى خطاب،​ و​أحمد داوود​، و​محمد جمعة​، ونانسي صلاح، و​محمود الليثي.

كما تشارك في بطولة فيلم “دماغ الشيطان”، مع الفنان باسم سمرة، و سلوي خطاب، وعمرو عابد، وياسر الزنكلوني وأسامة عبدالله، ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.