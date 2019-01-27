بعد سرقتها ميار الببلاوي تحذر متابعيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، عن سرقة حسابها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، من قبل شخص مجهول.

وقالت ميار الببلاوي، إن هكر مجهول استولى على صفحتها وحذف أصدقائها ومتابعيها الموجودين عليها.

وحذرت ميار الببلاوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، مؤكدة أن من استولى على صفحتها يقوم بمراسلة زوجها وشقيقتها وطالبتهم بعمل «تقارير»، عن الصفحة، كما استنجدت بمن يعيدها إليها مرة أخرى.

ودشنت ميار الببلاوي، صفحة جديدة عبر موقع «فيس بوك»، لتكون بديلة لصفحتها المسروقة ونشرت صورة للبروفايل الخاص بها عبر صفحتها بت «إنستجرام».

وكانت ميار الببلاوي، قد كشفت مؤخرًا سر زيادة الوزن التي اكتسبتها وأرجعت ذلك إلى حبها الشديد للأكل.

وأضافت: “السبب الآخر هو عدم التزامها بأي أعمال فنية خلال شهر رمضان، كما أن القناة التي كانت تقدم فيها برنامجها أغلقت، ولاتجد أنها في حاجة إلى الدايت وإنقاص وزنها الآن”.