إلهام شاهين تستعد لكشف «أهل العيب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة المصرية إلهام شاهين عن بدء تصوير فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم “أهل العيب”، بداية من شهر مارس 2019، حيث أشارت في تصريحات صحفية قائلة: تأجيل الفيلم لعدة اعتبارات منها تجهيز الديكورات والمعدات الأساسية، نظرًا لأن الفيلم صعب ويحتاج إلى وقت وجهد كبير”.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال، ويشارك في بطولة ”أهل العيب”، إلهام شاهين، إياد نصار، محمد ممدوح، منة شلبي، وجار ترشيح باقي الأبطال.

وكانت الفنانة المصرية قد احتفلت مع فرقة النجم أشرف عبدالباقي، و أبطال مسرحية “كلها غلط”، بأعياد الميلاد المجيدة لعام 2019، وذلك من خلال توزيع الحلوي والهدايا علي جمهورهم بعد انتهاء العرض المسرحي.

وحرصت إلهام شاهين، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، وهالة صدقي، وأمير شاهين، على حضور العرض المسرحي لتقديم التهنئة لعبدالباقي وفرقته الجديدة، والذين أبدوا اندهاشهم من التجديدات الذي فعلها عبدالباقي بمسرح الريحاني وبمستوي فرقته الجديدة على خشبة المسرح.