رد جرئ من شمس الكويتية على فيديو رقصها المثير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة شمس الكويتية، حالة جدل واسعة، خلال الأيام الماضية وذلك بعد انتشار فيديو لرقصة جريئة قدمتها في إحدى حفلات الزفاف التي قامت بإحيائها.

شمس، ارتدت خلال الحفل فستان فضي قصير، ووصفه متابعيها بالجرئ، وتعرضت بسبب الرقصة والفستان لانتقادات حادة من قبل متابعيها.

الفنانة الكويتية، ردت على هذه الانتقادات بتدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قالت فيه: «قد أفلح من قال “ط.” للجميع ثم واصل في حياته وحقق أهدافه».

ولجأت شمس، إلى إلغاء خاصية التعليقات وذلك حتى لا تتلقى أي انتقادات من قبل متابعيها بسبب ردها على الفيديو المثير للجدل.

يُذكر أن كليب أغنية «ابن الـ» كان آخر ما طرحته الفنانة المثيرة للجدل، وهي من كلمات الغيم، وألحان فراس الشذر، وتوزيع مهند غازي، والكليب من إخراج محمد عبدالعظي، وقد نالت الفنانة الكثير من الانتقادات على الكليب أيضاً، نظراً لإطلالاتها المثيرة فيه، حتى أنها ظهرت في أحد مشاهده بـ«قميص نوم»، فضلاً عن إيحاءاتها المعتمدة على الإغراء والجرأة.