سما المصري عن طفل «البلكونة»: لا تعاتبوا الأم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة الاستعراضية سما المصري، رسالة خاصة لمنتقدي والدة طفل «البلكونة»، والتي كانت تدفعه من نافذة جارتها لشرفة منزلها.

سما المصري قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «لا تعاتبوا الأم بل عاتبو المجتمع الأم دي في زيها الآلاف بل الملايين في مصر.... دي صوره طفل البلكونه اللي حاولت أمه علي غير قصد إنها ترميه عشان يدخل بلكونه الجيران يجيب مفتاح الشقة لأنه نسيه جوه الشقة.. دي مش أول حادثا بالشكل دا».

وأضافت: «الأقاليم والصعيد والأماكن الشعبية مليانه أمهات بالشكل دا عارفين ليه؟ لأن حق الطفل المصري ضايع ومش لاقي اللي يحنو عليه... ياتري المجلس القومي للأمومة والطفولة اللى جرى وعمل بلاغ في أم الواد نص الليل ماشافش أطفال الشوارع اللي مرميين تحت الكباري؟؟ ولا مابيشفوش الأطفال اللي بيشحتوا في إشارات المرور؟ اشمعن يعني مشهد الطفل دا اللي حركوا اوي كده؟عشان انتشر ع الفيس؟؟».

وتابعت: «قوموا من علي كراسيكم ياسادة وشوفوا شغلكم وانزلوا الشارع هاتوا حق الطفل المصري المشرد البردان الجعان العريان في الشارع مش شاطرين تقعدوا ع الكراسي وتستنوا الفيديوهات تنزل ع الفيس عشان تتحركوا.. راعوا ربنا في اطفال البلد دي...حاسبوا نفسكم قبل ماتحاسبوا الست دي....راعوا ربنا في مرتباتكم اللي بتاخدوها.. الطفل المصري مظلوم».