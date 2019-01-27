الفنانة شذى تتعرض للسرقة في المطار.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شذى، عن غضبها من الموقف الذي تعرضت له بعد سرقة متعلقاتها الشخصية من حقيبتها داخل المطار.

وقالت شذى في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «هو برضوا مش فاهمة يعني إيه الشنطة تتقلب وتتسرق بعد check-in يعني وهي في عهدة وتحت مسؤولية مصر للطيران واكتشف الموضوع وأنا باخد الشنطة من على السير أول لما وصلت».

وأضافت: «إزاي ده يحصل و أنا المفروض مسافرة على خطوط جوية محترمة ومبحبش أسافر غير على طيران بلدي علشان بحس إن دي أقل حاجة تتعمل مننا إن إحنا ندعم بلدنا وأي حاجه تحت اسم بلدنا ولأن ده واجب علينا بس الواجب برضوا ان حقي ميضعش وإن الموضوع مينمش وأفضل أدور على حقي أسابيع و شهور».

وتابعت: «وعلشان أصلا كمان التذكرة سعرها يعتبر من أغلى أسعار التذاكر اللي بتكون موجودة مقارنة بالخطوط الجوية التانية يعني لازم قدام ده تكون الخدمة اللي بتتقدم خدمة محترمة و فيها نوع من أنواع التقدير علشان دي حاجه بجد تحرق الدم ومستفزة جدا وأنا عملت محضر بسرقة حاجاتي ومستنيه حاجاتي أو تعويض عنها علشان الحقيقة بجد دي حاجة تحرق الدم جدا».