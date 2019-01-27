حسن الرداد يخوض السباق الرمضاني بـ«الابن الـ 13»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان والنجم المصري حسن الرداد التحضير لمسلسل جديد، يحمل عنوان “الابن الـ 13” ليخوض به السباق الرمضانى القادم 2019، والعمل من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى.

وعلى جانب أخر، يواصل القائمون على المسلسل أختيار الفنانين المشاركين فى البطولة والأتفاق معهم بشكل رسمى، وذلك تمهيداً لانطلاق تصوير أول مشاهد العمل خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تم ترشيح عدد من الفنانين وفى انتظار الموافقة بشكل رسمى منهم.

وكان الفنان المصري الشاب قد ظهر فى رمضان الماضى 2018، بمسلسل “عزمى وأشجان” مع زوجته ايمي سمير غانم، حيث شارك فى بطوله العمل الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.