منة فضالي تشارك في بطولة فيلم كويتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصلت الفنانة المصرية منه فضالي إلى الكويت مساء يوم السبت 26 يناير 2019، وذلك استعداداً لتصوير مشاهدها في الفيلم الكويتي “مفلح باشا” حيث ستعمل على مدار 10 أيام بشكلٍ متواصل، حيث يعد الفيلم أول عمل كويتي تشارك في بطولته، فيما سيكون معها من مصر الفنان أحمد رزق بمشاركة نجوم كويتين.

فيلم “مفلح باشا” من إنتاج الفنان نايف الراشد وينتمي لنوعية الاعمال الكوميدية التي تناقش طرحاً اجتماعياً، ومن المقرر أن يكون التصوير بين مصر والكويت.

وعلى جانب أخر، تعيش الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بسبب وجود شخص مجهول يطاردها حتى وهي في المنزل.

وكتبت الفنانة المصرية عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» قائلة: «الآن هناك شخص جاء لي بيتي وتهجم علينا، وقام حارس العقار بطرده، أنا لا أعرفه ويوميا يحضر لنا، ربما هناك من (سلطه) علينا ولا أعلم كيف التصرف معه، فهو ينتظرني تحت بيتي، أحتاج للمساعدة».

جمهور منة فضالي نصحها بأن تقوم بالاتصال بالشرطة لطلب الحماية، بينما سألها البعض إن كانت تعرف هذا الشخص، وتمنى لها الفانز السلامة والأمان من خلال عدد كبير من التعليقات.