أحمد فتحى يشارك في «اللعبة» مع شيكو وهشام ماجد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان أحمد فتحى، ضمن قائمة أبطال مسلسل “اللعبة” مع الفنان الكوميدى شيكو والفنان هشام ماجد، وتشاركهم فى بطولة العمل الفنانة مى كساب ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المخرج معتز التونى من معاينة الديكورات واختيار باقى فريق العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل “اللعبة”، أحمد سعد والى، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على السيناريو فادى أبو السعود، ويخرجه معتز التونى وقد تم الانتهاء من كتابة 15 حلقة، كما تجرى كتابة الحلقات المتبقية لتسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن أحمد فتحى يشارك فى العرض المسرحى “3 أيام فى الساحل” للنجم محمد هنيدى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف وسامية طرابلسى للمخرج مجدى الهوارى وحققت المسرحية إيرادات وصلت للمليون فى أول 3 أيام من عرضها على مسرح كايرو شو فى مدينة 6 أكتوبر.

وكان الفنان المصري أحمد فتحي، قد كشف، مؤخرا، عن سر تغيير اسم فيلمه الجديد «ساعة رضا»، والذي يخوض به أولى بطولاته، و طرح مؤخرًا في دور العرض أكثر من مرة.

وقال فتحي في تصريحات صحفية: «منذ البدء في تنفيذ الفيلم اخترنا له اسم “ساعة رضا” ولكن بعدها وجدنا البعض تحدث عن وجود فيلم قديم للفنان الراحل إسماعيل ياسين ويحمل نفس العنوان، فقررنا تغيره لأكثر من مرة ليكون “ساعة تروح وساعة تيجي” ثم اخترنا أيضا اسم “ساعة سفر”.